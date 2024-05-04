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Жителей Алматинской и Павлодарской областей предупредили о возможных подтоплениях

предупреждение от синоптиков, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 20:33 Фото: пресс-служба акимата Павлодара
Пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала гидрологический прогноз, согласно которому с 5 по 7 мая подтопления возможны в Алматинской и Павлодарской областях, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что на гидрологическом посту р. Ертис – г. Павлодар (затон) ожидается подъем уровня воды и превышение опасной отметки за счет увеличения сбросов из Шульбинского водохранилища. Как уточняется, при превышении опасной отметки сохраняется угроза разливов и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

"В связи с прогнозом сильных осадков в период с 5 по 7 мая 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий г. Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде на 5, 6 и 7 мая 2024 года в трех крупных городах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте. По данным специалистов, жителей мегаполисов ждут дожди с грозами и жара.

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