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Дожди, грозы и град ожидаются в течение недели в Алматы

прогноз погоды, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 17:32 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в Алматы на неделю. Согласно данным синоптиков, почти всю неделю будут идти дожди. Лишь в начале следующей погода будет без осадков, затем снова испортится.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, с начала мая в южной столице прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Также возможно выпадение града.

Прогноз погоды по городу на период с 27 апреля по 3 мая 2024 года:

27 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +12+14°C.

28 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +11+13°C.

29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +15+17°C.

30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +18+20°C.

1 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.

2 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +17+19°C.

3 мая: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +17+19°C.

Ранее синоптики рассказали, почему в Алматы резко похолодало.

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