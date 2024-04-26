Дожди, грозы и град ожидаются в течение недели в Алматы

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В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в Алматы на неделю. Согласно данным синоптиков, почти всю неделю будут идти дожди. Лишь в начале следующей погода будет без осадков, затем снова испортится.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, с начала мая в южной столице прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Также возможно выпадение града. Прогноз погоды по городу на период с 27 апреля по 3 мая 2024 года: 27 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +12+14°C. 28 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +11+13°C. 29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +15+17°C. 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +18+20°C. 1 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C. 2 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +17+19°C. 3 мая: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +17+19°C. Ранее синоптики рассказали, почему в Алматы резко похолодало. Читайте также В Алматы состоялось заседание Общественного совета по вопросам противодействия коррупции Лжеродственник чиновника обманул покупателей авто на 37 млн тенге Из Астаны депортировали африканцев

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