Дожди, грозы и град ожидаются в течение недели в Алматы
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, с начала мая в южной столице прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Также возможно выпадение града.
Прогноз погоды по городу на период с 27 апреля по 3 мая 2024 года:
27 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +12+14°C.
28 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +11+13°C.
29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +15+17°C.
30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +18+20°C.
1 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.
2 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +17+19°C.
3 мая: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +17+19°C.
Ранее синоптики рассказали, почему в Алматы резко похолодало.