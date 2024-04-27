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В Казахстане изменился график работы некоторых ЦОНов

В Казахстане изменился график работы некоторых ЦОНов, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 09:48 Фото: gov4c.kz
НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан" уведомило казахстанцев об изменении графика работы некоторых центров обслуживания населения (ЦОН) в Алматы, Астане, Шымкенте и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, что с 27 апреля 2024 года следующие ЦОНы будут принимать граждан в будни до 18:00, в субботу – до 13:00:

  • Алматы – ЦМУ, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6А;
  • Астана – ЦМУ, ул. Тынышбайулы, здание 8, блок М;
  • Шымкент – ООН №2, мкр. Нуртас, ул. Жас Талап, 168/1;
  • Алматинская область – ЦМУ, с. Айтей, Учетный квартал 627, строение 95.

Также услугополучателям напомнили, что заказать услуги можно:

  • в дежурных ЦОНах в будни до 20:00 и в субботу – до 13:00;
  • в дежурных спецЦОНах с понедельника по пятницу до 18:00, в субботу – до 13:00.

Вместе с тем в "Правительстве для граждан" поделились актуальными адресами ЦОНов и спецЦОНов, работающих по дежурному графику:

В Казахстане изменился график работы некоторых ЦОНов, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 09:48

Фото: Instagram/gov4c.kz

8 апреля 2024 года в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, какая государственная услуга является самой популярной среди казахстанцев. Подробности здесь.

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