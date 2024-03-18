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Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на Наурыз

Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 16:25 Фото: gov4c.kz
Будут ли по Казахстану работать центры обслуживания населения (ЦОН) и спецЦОНы во время праздничных выходных, рассказали 18 марта 2024 года в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации казахстанцам напомнили, что в связи с празднованием Наурыза ЦОНы и спецЦОНы не будут работать с 21 по 25 марта.

"Дежурные будут оказывать госуслуги 25 марта до 13:00. К привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся с 26 марта", – говорится в сообщении.
Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 16:25

Фото: Telegram/gov4c_resmi

В "Правительстве для граждан" добавили, что центры работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни до 20:00, а по субботам до 13:00.

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Ранее в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана рассказали, будут ли работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем.

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