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В каких городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия 28 апреля

В каких городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия 28 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 02:21 Фото: pixabay
Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики 28 апреля в Актобе, Усть-Каменогорске, Риддере, ночью в Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 28 апреля сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане.

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