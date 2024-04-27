В каких городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия 28 апреля

Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики 28 апреля в Актобе, Усть-Каменогорске, Риддере, ночью в Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 28 апреля сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане.