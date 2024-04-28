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Град, гроза и шквал: в каких областях РК объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 18:17 Фото: pixabay
В Астане и 10 областях страны на 29 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге, востоке области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, при грозе порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, юго-западный на западе, севере области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на юге, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области, днем на западе, юге области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

Днем на северо-западе, севере Абайской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность. В Семей днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Во второй половине дня на северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем западе, севере в Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер южный с переходом на северный, днем западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град. Ветер южный с переходом на северный, днем порывы 18 м/с.

Ранее редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представила прогноз погоды с 28 по 30 апреля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

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