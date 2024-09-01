Шквал, град и грозы: почти по всех областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана на 2 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На большей части Улытауской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. В области ожидается ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

На западе Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. 3 сентября на востоке Восточно-Казахстанской области ночью ожидается переход дождя в мокрый снег, заморозки 2 градуса. На севере, востоке области днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Абайской области ожидается сильный дождь. На большей части области ожидается гроза, днем на севере, в центре области – град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, на севере, юге, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный, на севере, юге, в горных районах порывы 15-20, временами 25 м/с. В Конаеве ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматы утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный 15-20, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер западный, днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер восточный, юго-восточный,ю днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Ветер западный днем 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. В горных районах области гроза, град, шквал. 2-3 сентября ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 2-3 сентября ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе области 15-20 м/с.

Днем на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохранится высокая пожарная опасность.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 2-4 сентября 2024 года можно узнать здесь.

