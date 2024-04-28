Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана с 28 по 30 апреля

Фото: freepik

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 28 по 30 апреля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14 м/см/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +17+19°C. 29 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +19+21°C. 30 апреля: переменная облачность, временами дождь. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +9+11°C. Алматы 28 апреля: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +13+15°C. 29 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +16+18°C. 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +18+20°C. Шымкент 28 апреля: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, шквал. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +19+21°C. 29 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +21+23°C. 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +23+25°C. Читайте также Паводки: более 37 тысяч человек вернулись в свои дома

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