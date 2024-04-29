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Жителей сразу трех регионов Казахстана предупредили об антитеррористических учениях

Жителей сразу трех регионов Казахстана предупредили об антитеррористических учениях, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 11:04 Фото: akorda.kz
Оперативные штабы по борьбе с терроризмом обратились к жителям трех регионов Казахстана – Жамбылской, Улытауской и Карагандинской. Их призвали выполнять законные требования сотрудников государственных органов, задействованных в антитеррористических учениях, сообщает Zakon.kz.

Жамбылская область

29 апреля 2024 года Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в Таразе проводятся учения "Тараз – Антитеррор – 2024".

"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов".Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Цель – проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.

Улытауская область

Улытауским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом запланировано проведение антитеррористических учений на территории Жезказгана с 29 по 30 апреля.

"В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры по ограничению движения на отдельных улицах Жезказгана. Просим гостей и жителей города отнестись с пониманием к временным ограничениям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений".Улытауский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Целью учебного антитеррористического мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма.

Карагандинская область

Проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления планируется в КГП "Стадион "Нура" пос. Нура (ул. Абдирова, д. 55) Карагандинской области 29 апреля с 10:00 до 14:00.

"В здании стадиона "Нура" предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения".Нуринский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом

26 апреля 2024 года антитеррористические учения прошли на территории насосной станции ТОО "Камысты". Подробности по ссылке.

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