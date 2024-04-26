Костанайцев попросили воздержаться от нахождения в Камыстинском районе
Из обращения следует, что сегодня с 14:00 до 19:00 на территории насосной станции ТОО "Камысты" Камыстинским районным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения.
"В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на территории района. Просим граждан сохранять спокойствие и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов, а также воздержаться от нахождения и движения в ближайшее время на данном участке".Камыстинский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом
Цель антитеррористических учений – отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма.
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18 апреля 2024 года антитеррористические учения прошли на территории районного акимата села Боровское. Тогда Мендыкаринский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом Костанайской области попросил сельчан тоже "сохранять спокойствие и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов".