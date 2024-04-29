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Суд над Бишимбаевым: получали ли Собчак и Грэйс аккредитацию в МИД Казахстана

Собчак, Грэйс в суде над Бишимбаевым, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 15:56 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров рассказал, обращались ли российская журналистка Ксения Собчак и блогер Наталья Грэйс в МИД Казахстана за аккредитацией на суд по делу Куандыка Бишимбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом официальный представитель Айбек Смадияров рассказал 29 апреля на брифинге.

"Ни первая, ни вторая не обращались за аккредитацией. В каком качестве они присутствуют на суде, вы можете уточнить у представителей суда", – сказал Айбек Смадияров.

22 апреля неожиданно в суде по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева появилась российская журналистка Ксения Собчак. Ведущая наблюдала за происходящим, находясь непосредственно в зале, где проходило судебное заседание. Также в соцсетях появились кадры с Натальей Грэйс, которая тоже посетила суд.

Собчак позже прокомментировала свое появление в Астане на суде.

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МИД РК Бишимбаев Куандык Смадияров Айбек Собчак Ксения Казахстан 2024 год
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