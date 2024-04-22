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Ксения Собчак прилетела на суд по делу Куандыка Бишимбаева

Ксения Собчак прилетела на суд по делу Куандыка Бишимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 14:50 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Популярная российская журналистка Ксения Собчак прилетела в Астану на процесс по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

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Фото: скриншот видео

Ведущая наблюдает за происходящим, находясь непосредственно в зале, где проходит судебное заседание.

Фотографией общественного деятеля с другими участниками заседания также поделились в пресс-службе Верховного суда.

Ксения Собчак прилетела на суд по делу Куандыка Бишимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 14:50

Фото: пресс-служба Верховного суда РК

4 апреля 2024 года Собчак уже комментировала громкое дело, обсуждаемое далеко за пределами Казахстана.

Тогда она отметила:

"Мне нравится, как в Казахстане жестко прессуют в суде (и обществе) бывшего министра национальной экономики, который до смерти забил свою жену. Мне кажется, скоро это будет самая прогрессивная страна бывшего СНГ".

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева.

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Судебные заседания транслируются в прямом эфире, а процесс проходит с участием присяжных заседателей. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов. Бишимбаев свою вину не признает.

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