Ксения Собчак прилетела на суд по делу Куандыка Бишимбаева
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Фото: скриншот видео
Ведущая наблюдает за происходящим, находясь непосредственно в зале, где проходит судебное заседание.
Фотографией общественного деятеля с другими участниками заседания также поделились в пресс-службе Верховного суда.
Фото: пресс-служба Верховного суда РК
4 апреля 2024 года Собчак уже комментировала громкое дело, обсуждаемое далеко за пределами Казахстана.
Тогда она отметила:
"Мне нравится, как в Казахстане жестко прессуют в суде (и обществе) бывшего министра национальной экономики, который до смерти забил свою жену. Мне кажется, скоро это будет самая прогрессивная страна бывшего СНГ".
Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева.
Судебные заседания транслируются в прямом эфире, а процесс проходит с участием присяжных заседателей. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов. Бишимбаев свою вину не признает.