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Собчак о судебном процессе над Бишимбаевым: Сегодня было поистине невероятное заседание

журналист, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 23:49 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Скандальная российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала свое появление в Астане на суде по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Она заявила, что коллеги-журналисты неверно оценили ее положение во время процесса.

"Сегодня казахстанские и российские СМИ стали писать про мое "привилегированное" положение на суде над экс-министром Казахстана Бишимбаевым. Мол, что мы сидели на заседании на местах для защиты, а остальные журналисты стояли. Друзья, мы давно занимаемся этой темой – с первого дня пишем про убийство Салтанат". Ксения Собчак

Она также отметила, что ее команда снимает про это большую историю, а процесс они освещают как независимые журналисты, которые ни с кем не связаны.

"Нас не приглашала в суд ни одна из сторон – защиты или обвинения. Я прошла процедуру аккредитации через Верховный суд, с его пресс-секретарем держала связь моя команда. Куда нас посадили, туда мы и сели. И сегодня было поистине невероятное заседание. Об этом мы чуть позже обязательно расскажем", – написала Собчак в Telegram.


Ранее сообщалось, что Собчак прилетела на суд по делу Куандыка Бишимбаева. Ведущая наблюдала за происходящим, находясь непосредственно в зале, где проходит судебное заседание.

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева.

Судебные заседания транслируются в прямом эфире, а процесс проходит с участием присяжных заседателей. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов. Бишимбаев свою вину не признает.

С подробностями дела можно ознакомиться здесь.

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