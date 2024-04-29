Свыше 170 пожилых акмолинцев устроились на работу с начала года

В Акмолинской области продолжается работа по трудоустройству жителей региона, особое внимание уделяется гражданам предпенсионного возраста, которые по разным причинам остались без работы в преддверии выхода на пенсию.

"На сегодняшний день в рамках проекта "Серебряный возраст" трудоустроено 179 пожилых людей, особенное внимание уделяется той категории граждан, чей возраст достиг 50 лет и старше. Задачей государства является предоставить работу старшему поколению и обеспечить достойную пенсию в будущем. В регионах нашей области трудоустраиваются акмолинцы преклонного возраста, далее они смогут выйти на заслуженный отдых и получать хорошую пенсию. Рабочие места по проекту создаются для безработных лиц старше 50 лет, среди которых приоритетом пользуются лица предпенсионного возраста, а точнее, кому остались года до пенсии", – акцентировали в центре трудовой мобильности Акмолинской области.

Примеров, где пожилые люди нашли работу по душе, очень много, каждый из них благодарит государство за заботу в предпенсионном периоде.

Фото: Центр трудовой мобильности Акмолинской области

"В начале 2024 года я была направлена в качестве продавца в ИП "Умхаев". Проект "Серебряный возраст" помог мне решить проблемы с трудоустройством. Сейчас благополучно работаю, получаю зарплату и готовлюсь к пенсии, спасибо нашему карьерному центру", – поблагодарила жительница Есильского района Ольга Мазитова.

Сообщается, что после завершения срока участия в проекте "Серебряный возраст" работодатель трудоустраивает лицо, не достигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее одного года, а также лицо предпенсионного возраста – до выхода на пенсию. Безработные, желающие участвовать в проекте, обращаются в Карьерный центр по месту жительства.

Такой возможностью воспользовалась жительница города Ерейментау Силина Надежда Васильевна, она встала на учет в качестве безработного в центр занятости, далее в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы по проекту "Серебряный возраст" ей выдали направление и направили на работу в ИП "Булекбаева" продавцом.

Каренкин Сержан Сабыргожинович обратился в Карьерный центр Бурабайского района в поисках работы. В ходе консультации рассмотрены вакансии, подходящая работа, в том числе временные рабочие места с субсидированием оплаты труда государством. Из числа подавших заявку на создание рабочих мест в рамках проекта "Серебряный возраст" по итогам собеседования Сержан трудоустроен по направлению Карьерного центра Бурабайского района трактористом в КХ "Дән".

Участие в проекте помогло всем претендентам решить проблемные вопросы безработного предпенсионного возраста. На сегодняшний день они официально трудоустроены, принимают участие в системе социального страхования, обязательного медицинского социального страхования, пенсионного обеспечения и имеют ежемесячный доход.

По информации центра трудовой мобильности Акмолинской области, в прошлом году по проекту "Серебряный возраст" трудоустроено 189 акмолинцев преклонного возраста.

Алма Байгужина