Миллиарды долларов выводят из Казахстана ежегодно – депутат

Казахстан занимает 11-е место в рейтинге из 148 стран по незаконному выводу капитала из страны. Об этом на круглом столе в сенате 30 апреля 2024 года заявил депутат Султанбек Макежанов, сообщает Zakon.kz.

Султанбек Макежанов отметил, что на данный момент суммы незаконно вывезенных из страны средств достигли гигантских размеров.

"Американская международная исследовательская организация Global Financial Integrity (GFI), которая отслеживает перемещения нелегальных денежных средств по всему миру, в своем ежегодном исследовании "Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран" указала, что из Казахстана ежегодно нелегально выводится около 16,7 млрд долларов. Наша страна занимает 11-е место в рейтинге из 148-ми стран", – заявил сенатор.

По его словам, незаконный вывод капитала за пределы страны имеет ряд отрицательных для Казахстана последствий.

Во-первых, теневой оборот капитала не облагается налогами, вследствие чего государственный бюджет не пополняется в полном объеме.

Во-вторых, легализованный капитал не нужно прятать, его можно было бы инвестировать внутри страны, стимулируя рост отечественной экономики.

10 октября 2023 года Нацбанк Казахстана определил признаки вывода денег за рубеж.

6 марта 2024 года налоговики напомнили казахстанцам о правилах вывоза иностранной валюты из страны.