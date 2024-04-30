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В АФМ предложили ужесточить ответственность за незаконный вывод капитала из Казахстана

деньги, капитал, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 12:13 Фото: pixabay
Первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов на круглом столе в сенате 30 апреля предложил ужесточить ответственность за незаконный вывод капитала из страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, правоохранительному блоку сложно доказать умысел о том, что деньги незаконно выводятся или вовремя не вернулись.

"Довольно сложно доказать этот факт и сама практика привлечения к уголовной ответственности на сегодня очень слабая... С января 2022 года очень жесткий мониторинг за выводом капитала со стороны АФМ проводится, сейчас эта работа продолжается, но, думаю, благодаря совместным усилиям мы еще сможем, в первую очередь, конечно, улучшить законодательство и санкции именно по уголовной ответственности. Здесь тоже очень важно будет усилить, и тогда, думаю, у нас работа будет проще", – считает спикер.

Указал он и на необходимость усилить мониторинг "движения" электронных денег.

"Речь о виртуальных активах, криптовалюте. Очень много у нас схем появляется. Нам сейчас очень важно взять их под контроль", – резюмировал Раисов.

30 апреля 2024 года депутат Султанбек Макежанов сообщил, что из Казахстана ежегодно выводят миллиарды долларов.

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