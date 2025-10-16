#АЭС в Казахстане
Общество

Вывод пенсионных через фиктивные стоматологии: в АФМ высказались об одном из подозреваемых

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 11:43 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 16 октября 2025 года на брифинге в Сенате рассказал, что задержан один из трех подозреваемых в организации схемы по выводу пенсионных денег через фиктивные стоматологические клиники, передает Zakon.kz.

Речь об Аслане Дуйсенове, который не признает вину и в распространенном видео заявил, что его стоматология была действующей. Журналисты уточнили, по какой причине АФМ объявило его в розыск, если бизнесмен публично записал видеообращение.

"Ну, во-первых, его статус – подозреваемый. Заочно ему была предъявлена квалификация, судом определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Он был объявлен в розыск. В настоящее время подозреваемый задержан, и суд подтвердил санкцию. Следствием полностью доказаны факты его участия в создании четырех клиник, а также установлены все суммы, полученные в результате противоправных действий", – ответил Женис Елемесов.

2 октября 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск троих граждан Казахстана, подозреваемых в причастности к незаконному выводу пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
