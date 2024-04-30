От заморозков до жары: каким будет май в Казахстане

Май 2024 года в Казахстане начнется с непогоды. Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на последний месяц весны, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным специалистов, в течение первой декады мая на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются частые дожди, временами сильные, в отдельные дни с грозами, шквалистым ветром и градом.

"В начале и в середине декады на севере, в центре, на востоке, в горных и предгорных районах республики ночью ожидается дождь с переходом в снег", – добавили метеорологи.

В первой декаде мая ожидается колебание температуры воздуха:

на северо-западе, севере, в центре, на востоке страны ночью от -5+3°С до +2+10°С, днем от +5+13°С до +20+28°С;

в южной половине страны – ночью от -3+5°С до +8+15°С, днем от +13+23°С до +25+30°С;

на западе страны ночью от +8+18°С до -3+7°С, днем от +18+25°С до +8+15°С.

Во второй и третьей декадах месяца с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:

на севере, в центре, на востоке республики ночью до +10+18°С, днем до +25+35°С;

в южной половине ночью до +15+23°С, днем до +30+40°C жары.

"В отдельные дни второй и третьей декады мая, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары – в северных, в центральных и восточных регионах днем до +15+25°С, в южных +20+28°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части республики, около нормы – в западных регионах страны.

"Количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на крайнем западе страны, меньше нормы – в южных, центральных регионах Казахстана", – заключили синоптики.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается на праздничный день (1 мая) в Астане, Алматы и Шымкенте.