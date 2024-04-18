Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз погоды на май 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в распространяемом сообщении, в мае осуществляется переход к летним атмосферным процессам.
"Неустойчивый характер погоды, дождь с грозой и порывистым ветром вероятны в течение месяца, в отдельные дни с выпадением града. Большую часть месяца ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
К примеру, в северной половине республики днем воздух может прогреться до +25+35°C, в южной половине – до +30+40°C.
При волнах холода понижение температуры воздуха ожидается:
- в северных, восточных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока страны ночью до -5+5°C, днем до +10+15°C;
- на западе и в южной половине – ночью до +5+15°C, днем до +16+26°C.
"В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части республики, около нормы – в западных регионах страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В заключение говорится, что количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на крайнем западе страны, меньше нормы – в южных, центральных регионах Казахстана.
Ранее казахстанские синоптики РГП "Казгидромет" предоставили исследование о том, чем запомнился март 2024 года.
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