Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз погоды на май 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении, в мае осуществляется переход к летним атмосферным процессам.

"Неустойчивый характер погоды, дождь с грозой и порывистым ветром вероятны в течение месяца, в отдельные дни с выпадением града. Большую часть месяца ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

К примеру, в северной половине республики днем воздух может прогреться до +25+35°C, в южной половине – до +30+40°C.

При волнах холода понижение температуры воздуха ожидается:

в северных, восточных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока страны ночью до -5+5°C, днем до +10+15°C;

на западе и в южной половине – ночью до +5+15°C, днем до +16+26°C.

"В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части республики, около нормы – в западных регионах страны". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В заключение говорится, что количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на крайнем западе страны, меньше нормы – в южных, центральных регионах Казахстана.

Ранее казахстанские синоптики РГП "Казгидромет" предоставили исследование о том, чем запомнился март 2024 года.