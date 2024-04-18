Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам

Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 17:16 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз погоды на май 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении, в мае осуществляется переход к летним атмосферным процессам.

"Неустойчивый характер погоды, дождь с грозой и порывистым ветром вероятны в течение месяца, в отдельные дни с выпадением града. Большую часть месяца ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

К примеру, в северной половине республики днем воздух может прогреться до +25+35°C, в южной половине – до +30+40°C.

При волнах холода понижение температуры воздуха ожидается:

  • в северных, восточных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока страны ночью до -5+5°C, днем до +10+15°C;
  • на западе и в южной половине – ночью до +5+15°C, днем до +16+26°C.
"В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части республики, около нормы – в западных регионах страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В заключение говорится, что количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на крайнем западе страны, меньше нормы – в южных, центральных регионах Казахстана.

Ранее казахстанские синоптики РГП "Казгидромет" предоставили исследование о том, чем запомнился март 2024 года.

Читайте также

О ситуации с паводками, встречи Токаева, потери от нефти
О ситуации с паводками, встречи Токаева, потери от нефти
экоакция
В Усть-Каменогорске продолжается акция "Таза Казахстан"
паводки
В Акмолинской области начали оценку имущества после наводнения
Анастасия Московчук
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Перенос дня отдыха на майские праздники, подписан приказ
Перенос дня отдыха на майские праздники: подписан приказ
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Казахстан, водитель, алкогольное опьянение
Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение: что ответили в МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: