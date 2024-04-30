Не мог спать: житель Узбекистана рассказал, почему помогал казахстанцам во время паводков

В прямом эфире 10 республиканских телеканалов идет общенациональный телемарафон "Біз біргеміз", посвященный пострадавшим от паводков казахстанцам. Житель Узбекистана Али Батырулы рассказал, почему приехал в пик паводков в Уральск, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Среди тех, кто пришел на помощь во время паводков в Казахстане, оказался и житель Узбекистана Али Батырулы. Он совершенно бесплатно кормил жителей и спасателей в Уральске.

"После того, как я узнал, что наводнение в Казахстане, решил помочь. Узнал из новостей. Не смог спать, потому что мы братский народ и друг друга очень любим. Мы с друзьями собирали деньги, купили необходимое и решили раздать плов. В Уральске я каждый день делал по 500 порций плова. Пробыл там четыре дня. Накормил там людей", – рассказал житель Узбекистана.

Он также рассказал, что учился в Шымкенте в девятом классе, а его отец преподавал в Казахско-узбекском университете города.

Стоит отметить, что во время землетрясения в Турции Батырулы отправился туда и также готовил плов.

С общей обстановкой в Казахстане в связи с паводками можно ознакомиться здесь.