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Паводки в Казахстане: какую поддержку получили пострадавшие

Казахстан, помощь, наводнение , фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 18:41 Фото: МЧС РК
В прямом эфире 10 республиканских телеканалов идет общенациональный телемарафон "Біз біргеміз", посвященный пострадавшим от паводков казахстанцам. Официальный представитель Минтруда и социальной защиты Мадияр Уакпаев рассказал, на какую помощь люди могут рассчитывать, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Мадияр Уакпаев, по линии Министерства труда и социальной защиты населения мерами поддержки пострадавшим от паводков охвачено свыше 15 тыс. человек. В частности, в регионах, где объявлен режим ЧС, автоматически назначена адресная социальная помощь свыше 5 тыс. семьям без их обращения в госорганы. Также продлены сроки переосвидетельствования инвалидности для свыше 2 тыс. лиц.

"В целом этой мерой будет охвачено порядка 4 тыс. человек, в том числе и детей. Выплаты пособий по инвалидностям будут осуществляться по ранее установленным группам. Кроме того, в период действия ЧС заработная плата порядка 8 тыс. безработных лиц, трудоустроенных ранее на субсидируемые рабочие места, будет выплачиваться центрами трудовой мобильности без истребования сведений от работодателей", – указал спикер.

Сообщается, что заемщикам по программе молодежного микрокредитования будет предоставлена отсрочка по микрокредитам.

"Совместно с МЦРИАП реализован функционал подачи заявления через мобильное приложение электронного правительства для возмещения ущерба, причиненного в результате паводков", – резюмировал Мадияр Уакпаев.

Депутат Мажилиса Юлия Кучинская добавила, все, что не является жильем, – не попадает под компенсацию. Здесь речь идет обо всех нежилых строениях.

"Подлежит компенсации только жилье. Мы были в северных регионах – Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях, и там очень много кейсов, когда у людей на самом деле нет документов на руках или дома вообще не оформлены. Это проблема. И отдельно проводили совещание с уполномоченными органами с тем, чтобы оказать максимальную помощь людям в восстановлении прав на данное имущество. На местах акиматами созданы комиссии, где каждый случай рассматривается индивидуально, и там, где есть возможность восстановить документы, в том числе по итогам поисков, грубо говоря, в архивах подтверждающих документов, восстанавливается право собственности. Но если таких документов нет, тогда, конечно, людям необходимо будет обращаться в суды. И мы разговаривали с представителем Верховного суда, и тоже есть такая установка – оперативно рассматривать подобные вопросы и оказывать содействие людям в решении и этих вопросов", – сообщила депутат.

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Напомним, что на сегодня более 13 тыс. казахстанских семьей получили господдержку после паводков. 49 семьям в Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях предоставили жилье взамен разрушенного. Единовременную выплату в размере 100 МРП начислили более 13 тыс. семьям. Речь идет о 4,8 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 278 млн тенге. Более 670 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ в 524 домах.

Все новости о ситуации с весенними паводками по Казахстану можно прочитать по ссылке.

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