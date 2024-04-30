Смогут ли пострадавшие от паводков получить компенсацию, если жилье не оформлено

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на телемарафоне "Біз біргеміз" рассказал о работе по восстановлению жилья пострадавшим от паводков казахстанцам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным министра, подтопленными в регионах оказались почти 12 тыс. домов. На данный момент акиматы проводят их техническое обследование.

"Порядка 3,5 тыс. домов мы уже обследовали. Буквально в пятницу мы были в Северно-Казахстанской области, и там в некоторых подтопленных районах вода еще не ушла, соответственно, провести полностью техническое обследование невозможно. Но в тех местах, где это возможно, мы уже эту работу провели", – рассказал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

Глава Минпромышленности добавил, что в некоторых регионах не стали дожидаться окончательных результатов технического обследования. К примеру, в поселке Кобда Актюбинской области уже начали строить 100 новых домов, еще столько же строят для жителей Северо-Казахстанской области.

"Также были разработаны альтернативные механизмы на случай, если необходимо подтвердить проживание в доме или право собственности. Потому что часто бывает, что не хватает документов, где-то что-то недооформили. Сейчас на месте работают мобильные бригады "Правительства для граждан", чтобы побыстрее обеспечить оформление документов, если они отсутствуют. Если это невозможно сделать, то мы подтверждаем, как правило, у двух-трех свидетелей, а также на основе информации от социальных органов", – уточнил Канат Шарлапаев.

23 апреля на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, в какой срок пострадавшим от паводков казахстанцам восстановят дома.