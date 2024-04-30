Школы, детсады и дороги построят на средства бизнеса, выделенные пострадавшим от паводков

В общенациональном телемарафоне "Біз біргеміз", посвященном пострадавшим от паводков казахстанцам, рассказали, какую помощь оказывает бизнес, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, бизнес активно помогает всем пострадавшим от паводков.

"Для поддержки и восстановления жизненно важной инфраструктуры владельцы крупных компаний и квазигоссектор ежедневно перечисляют деньги. Так, по 40 млрд тенге направили группа компаний "Казахмыс" и акционеры ERG, 30 млрд тенге выделил Тимур Кулибаев и еще 20 млрд Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким. За каждым меценатом закреплена конкретная область. На 29 апреля собрано более 200 млрд тенге– их направят на строительство домов, школ, детских садов, дорог и не только", – сказала ведущая.





Скрин с экрана телефона

В благотворительных фондах "Қазақстан халқына" и "Демеу" собрано почти по 15 млрд тенге.



"Помимо этого в Минфине сообщили, что в резерве правительства есть еще 55 млрд тенге – все на возмещение ущерба от паводков. За каждым выделенным тенге следит антикоррупционная служба", – отметила она.

Официальный представитель Фонда "Қазақстан халқына" Марат Мухаметсалиев сообщил, что на сегодня собрано 4,7 млрд тенге – это все пожертвования, которые поступили с 1 апреля. Среди них крупные строительные компании, логистический сектор, Халык банк.

"На долю физлиц приходится порядка 500 млн тенге – это обычные люди, как мы с вами, собрали эти пожертвования", – резюмировал Марат Мухаметсалиев.

Ранее официальный представитель Минтруда и социальной защиты Мадияр Уакпаев рассказал, на какую помощь могут рассчитывать пострадавшие от паводков.

25 апреля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана сообщил, что за каждым населенным пунктом будут адресно закреплены крупные бизнесмены из числа изъявивших желание помочь.