Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Школы, детсады и дороги построят на средства бизнеса, выделенные пострадавшим от паводков

Казахстан, помощь, паводки , фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 19:08 Фото: akorda.kz
В общенациональном телемарафоне "Біз біргеміз", посвященном пострадавшим от паводков казахстанцам, рассказали, какую помощь оказывает бизнес, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, бизнес активно помогает всем пострадавшим от паводков.

"Для поддержки и восстановления жизненно важной инфраструктуры владельцы крупных компаний и квазигоссектор ежедневно перечисляют деньги. Так, по 40 млрд тенге направили группа компаний "Казахмыс" и акционеры ERG, 30 млрд тенге выделил Тимур Кулибаев и еще 20 млрд Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким. За каждым меценатом закреплена конкретная область. На 29 апреля собрано более 200 млрд тенге– их направят на строительство домов, школ, детских садов, дорог и не только", – сказала ведущая.

Казахстан, помощь, паводки , фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 19:08

Скрин с экрана телефона

В благотворительных фондах "Қазақстан халқына" и "Демеу" собрано почти по 15 млрд тенге.

"Помимо этого в Минфине сообщили, что в резерве правительства есть еще 55 млрд тенге – все на возмещение ущерба от паводков. За каждым выделенным тенге следит антикоррупционная служба", – отметила она.

Официальный представитель Фонда "Қазақстан халқына" Марат Мухаметсалиев сообщил, что на сегодня собрано  4,7 млрд тенге – это все пожертвования, которые поступили с 1 апреля. Среди них крупные строительные компании, логистический сектор, Халык банк.

"На долю физлиц приходится порядка 500 млн тенге – это обычные люди, как мы с вами, собрали эти пожертвования", – резюмировал Марат Мухаметсалиев. 

Ранее официальный представитель Минтруда и социальной защиты Мадияр Уакпаев рассказал, на какую помощь могут рассчитывать пострадавшие от паводков.  

25 апреля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана сообщил, что за каждым населенным пунктом будут адресно закреплены крупные бизнесмены из числа изъявивших желание помочь. 

Читайте также

последствия паводков
Бизнесмены из списка Forbes восстановят жилье пострадавшим от паводков в Костанае
Мадина Мамырханова
Казахстан Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: