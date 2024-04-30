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Полицейский спас подростка из затопленного села в СКО

Полицейский спас подростка из затопленного села в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 20:24 Фото: пресс-служба МЧС РК
Полицейский из Петропавловска Биржан Бакиров во время паводков спас 14-летнего подростка с аппендицитом из затопленного села. Его историю рассказали на телемарафоне, сообщает Zakon.kz.

Ведущий отметил, что сейчас в Петропавловске подтопленными остаются более 1000 жилых домов. По его словам, полицейские следят, чтобы не было мародерства в пустующих домах. Их хозяева временно эвакуированы.  В один из таких дней и произошел случай, который прославил Биржана Бакирова на всю страну. 

"Мы вели патрулирование. К нам поступил сигнал от врачей, что мальчику в затопленном селе требуется срочная медицинская помощь. Течение воды было очень сильное, ребенок сам бы не смог дойти до лодки. Я его посадил на спину, и так мы добрались до лодки, я передал его спасателям, а те – врачам", – рассказывает полицейский.

Позже выяснилось, что у ребенка был аппендицит. 

"Если бы его вовремя не доставили, то состояние его было бы тяжелое. Если бы он еще 5-6 часов находился бы там и не смог бы выбраться из затопленного села, то аппендицит мог лопнуть и это могло бы привести к более тяжелым последствиям", – говорит главный врач детской областной больницы СКО Нурлан Айманов. 

К слову, спасенный полицейским подросток сейчас находится уже рядом с родителями.

Как полицейские спасают людей и животных, можно прочитать здесь

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