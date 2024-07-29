Темпы восстановления жилья для пострадавших от паводков в ЗКО проверил Канат Шарлапаев

29 июля 2024 года министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев прибыл в Западно-Казахстанскую область, чтобы проверить ход восстановления жилья для пострадавших от паводков, сообщает Zakon.kz.

По информации МПС РК, министр посетил строящиеся объекты в селах Кентубек, Аксу, Пугачево и Аралтал в Бурлинском районе.

По данным Ситуационного центра, в Бурлинском районе 127 домов были признаны непригодными по итогам технического обследования.





На сегодняшний день для пострадавших от паводков в районе строятся 60 домов. В селе Кентубек – 11, в Аксу – 23, Пугачево – 12, Аралтал – 14. Работы проводятся за счет спонсорских средств фонда "Ақжайық", ТОО "Qazaq Stroy Almaty" и фонда "Демеу".

Строительные работы проводят подрядчики ТОО "Наурыз", ТОО "УральскСтройИнвест" и ТОО "ДокаСтройКом".

Фото: МПС РК





"По текущим данным, работы выполнены на 85-90%, планируемый срок завершения – 1 августа 2024 года. Также в Бурлинском районе планируется приобрести 66 домов для пострадавших от паводков граждан", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шарлапаев проверил темпы строительства жилья для пострадавших от паводков в Акмолинской области.

