Зажигательными танцами и песнями отпраздновали алматинцы День единства народа Казахстана

Жители мегаполиса пришли на площадь перед Дворцом Республики ранним утром. Многим не терпелось поздравить своих земляков с праздником и насладиться концертом, в котором принимают участие известные казахстанские артисты и творческие коллективы, сообщает Zakon.kz.

В этом году праздник приурочен к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и проходит под девизом "Бірлігі жарасқан Алматы". В южной столице основные торжественные мероприятия развернулись на площади имени Абая.

С утра на главной сцене перед алматинцами выступают казахстанские артисты и творческие коллективы, представляющие этническое и культурное многообразие страны.

Фото: Zakon.kz

В течение дня жителей и гостей города ждут выступления таких известных исполнителей, как дуэт L Duo, пианист Темирлан Бейсенбай (Ratovich), струнное трио Diamond и дудукист Мейирман Абдрахманулы, группы "Дервиши", Made in KZ, а также гости из Башкортостана – группа Ay Yola. Дневную концертную программу завершит народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кроме праздничного концерта, гости мероприятий могут ближе познакомиться с культурой разных народов, которые проживают в Казахстане.

Также зрители с удовольствием наблюдают за традиционными танцами, слушают народные песни и этнические музыкальные композиции, пробуют национальную кухню.

Фото: Zakon.kz

На площади Абая представлена фотовыставка "Единство народа в фокусе", где посетители могут увидеть яркие моменты из истории Ассамблеи народа Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Алматинцы, пришедшие на праздник, тепло поздравляют друг друга и делятся своими эмоциями и впечатлениями от концерта.

"Потрясающий концерт! Все номера запоминаются оригинальностью, каждый артист просто на высоте! Я очень люблю этот праздник! Для меня он олицетворяет дружбу и любовь. Я горжусь тем, что у меня есть друзья разных национальностей, я с удовольствием узнаю их культуру и стараюсь рассказать о своей. С праздником, дорогие казахстанцы! Пусть над нами всегда будет мирное небо!" – сказала Шахнура Матназарова.

Фото: Zakon.kz

Алматинец Эдвард Габер считает, что для казахстанцев очень важно сохранять единство и дружбу народов.

"У меня этот праздник ассоциируется с теплом и крепкой дружбой. Я очень рад, что живу в стране, где царит атмосфера взаимопонимания и любви. Казахстанцам необходимо и дальше хранить уважение друг к другу. С праздником, мои дорогие земляки! Алга, Казахстан!"

Фото: Zakon.kz

Другой житель Алматы Роман Белоусов рассказал, что для него День единства народа Казахстана – один из самых важных праздников.

"У меня просто потрясающее настроение! Очень люблю этот праздник! Я очень рад, что в Казахстане много национальностей живут в мире и согласии. Мы один народ, одна страна – мы казахстанцы! Мы должны всегда помнить об этом и всегда должны гордиться этим! Пока мы уважаем друг друга и держимся вместе, нам не страшны никакие вызовы и угрозы. С праздником!"

Фото: Zakon.kz

А уже вечером на площади Абая алматинцев ждет грандиозный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Хедлайнером мероприятия станет популярный певец Айкын Толепберген, а также Беркут, Марсель, Думан Марат и Мархаба Саби.