Казахстан увеличит тариф на транзит российской нефти в Китай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 мая подписал закон о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что сам протокол был подписан 16 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. В начале этого года срок его действия подошел к концу, в связи с этим стороны продлевают соглашение еще на 10 лет – до 1 января 2034 года.



Объем транспортируемой нефти увеличится с 7 млн ​​тонн до 10 млн тонн в год. Тариф на транспортировку нефти на казахстанском участке нефтепровода Туймазы – Омск – Новосибирск будет установлен в размере 2,1 доллара. Тариф на нефть, перевозимую по территории Казахстана, составит 15 долларов.

Как ранее в Мажилисе рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев, за этот 10-летний период Россия планирует поставить в Китай 100 млн тонн нефти.