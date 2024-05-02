В правительстве Казахстана подчеркнули необходимость не допустить повышения цен в межсезонье
Индекс цен на социально значимые продовольственные товары в
Казахстане снижается на протяжении трех недель подряд. Устойчивая динамика снижения
наблюдается по ценам на такие виды продукции, как гречневая крупа, лук,
подсолнечное масло, мука и другие, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Для недопущения значительных ценовых колебаний на овощи в
межсезонье правительство проработало возможности прямой контрактации с
поставщиками из Узбекистана и Таджикистана. Подведомственная организация
Министерства торговли и интеграции АО "QazTrade" подписала
соответствующие договоры с узбекскими и таджикскими партнерами.
Овощи будут поставляться на казахстанский рынок посредством "зеленого
коридора" и по наиболее привлекательным ценам, с исключением посредников и
перекупщиков.
Заключены договоры на поставку импортных овощей с 9 СПК общим
объемом в 4 тыс. тонн, в том числе картофеля 2060 тонн и лука 1940 тонн.
Для обеспечения потребностей всех регионов Казахстана и
недопущения ценовых скачков на овощи в межсезонье премьер-министр поручил
своевременно заключить контракты и обеспечить бесперебойные поставки продукции.
В целом, акиматам необходимо законтрактовать не менее 18,6 тыс.
тонн картофеля, 7,2 тыс. тонн моркови и 5 тыс. тонн лука. В настоящее время из
имеющихся запасов разбронирован объем в размере 81 тыс. тонн овощной
продукции.
Также на совещании были рассмотрены результаты государственного
контроля за соблюдением требований при реализации социально значимых продуктов
питания. С начала года министерством совместно с заинтересованными органами
выявлено 732 факта превышения торговой надбавки, возбуждено более 1 тыс.
административных производств, устранено 109 непродуктивных посредников.
Проанализировано более 2,5 тыс. цепочек, влияющих на
ценообразование, выявлено более 800 рисков нарушений торгового, налогового и
антимонопольного законодательств. Информация по всем установленным фактам
направлена в уполномоченные органы для принятия оперативных мер.
Глава правительства поручил акимам Жамбылской и Абайской областей, где зафиксирован рост цен по некоторым позициям, усилить меры по их
стабилизации.
Министерству торговли поручили ежедневно проводить анализ
изменения цен, Министерству сельского хозяйства – качественно и в полном объеме
обеспечить рынок отечественным урожаем, реализовать все запланированные меры по
наращиванию объемов обработки в сфере агропромышленного комплекса.
"Обеспечение людей качественными и недорогими продуктами – одна из основных задач правительства и местных органов власти. Нужны прямые поставки без посредников и махинаций с ценами. Акимы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить порядок и прозрачность в этом вопросе". Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов
Ранее стало известно, что в Казахстане планируют изменить налог на транспорт.