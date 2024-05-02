В правительстве Казахстана подчеркнули необходимость не допустить повышения цен в межсезонье

Меры по обеспечению стабильности цен на социально значимые продукты питания и овощи в межсезонье обсудили на совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, передает Zakon.kz.

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане снижается на протяжении трех недель подряд. Устойчивая динамика снижения наблюдается по ценам на такие виды продукции, как гречневая крупа, лук, подсолнечное масло, мука и другие, сообщили в пресс-службе правительства РК.



Для недопущения значительных ценовых колебаний на овощи в межсезонье правительство проработало возможности прямой контрактации с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана. Подведомственная организация Министерства торговли и интеграции АО "QazTrade" подписала соответствующие договоры с узбекскими и таджикскими партнерами.



Овощи будут поставляться на казахстанский рынок посредством "зеленого коридора" и по наиболее привлекательным ценам, с исключением посредников и перекупщиков.



Заключены договоры на поставку импортных овощей с 9 СПК общим объемом в 4 тыс. тонн, в том числе картофеля 2060 тонн и лука 1940 тонн.



Для обеспечения потребностей всех регионов Казахстана и недопущения ценовых скачков на овощи в межсезонье премьер-министр поручил своевременно заключить контракты и обеспечить бесперебойные поставки продукции.



В целом, акиматам необходимо законтрактовать не менее 18,6 тыс. тонн картофеля, 7,2 тыс. тонн моркови и 5 тыс. тонн лука. В настоящее время из имеющихся запасов разбронирован объем в размере 81 тыс. тонн овощной продукции.



Также на совещании были рассмотрены результаты государственного контроля за соблюдением требований при реализации социально значимых продуктов питания. С начала года министерством совместно с заинтересованными органами выявлено 732 факта превышения торговой надбавки, возбуждено более 1 тыс. административных производств, устранено 109 непродуктивных посредников.



Проанализировано более 2,5 тыс. цепочек, влияющих на ценообразование, выявлено более 800 рисков нарушений торгового, налогового и антимонопольного законодательств. Информация по всем установленным фактам направлена в уполномоченные органы для принятия оперативных мер.



Глава правительства поручил акимам Жамбылской и Абайской областей, где зафиксирован рост цен по некоторым позициям, усилить меры по их стабилизации.



Министерству торговли поручили ежедневно проводить анализ изменения цен, Министерству сельского хозяйства – качественно и в полном объеме обеспечить рынок отечественным урожаем, реализовать все запланированные меры по наращиванию объемов обработки в сфере агропромышленного комплекса.



"Обеспечение людей качественными и недорогими продуктами – одна из основных задач правительства и местных органов власти. Нужны прямые поставки без посредников и махинаций с ценами. Акимы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить порядок и прозрачность в этом вопросе". Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют изменить налог на транспорт.