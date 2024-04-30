В Казахстане планируют изменить налог на транспорт

В Казахстане налог на автомобильный транспорт планируют изменить. Об этом стало известно 30 апреля 2024 года из ответа премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос сенаторов, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что автовладельцами на протяжении нескольких лет поднимается вопрос о пересмотре налогообложения легкового автотранспорта для установления более справедливого подхода, в зависимости от срока эксплуатации и стоимости автотранспорта.

"В этой связи предлагается дифференцированный подход налогообложения, в зависимости от года выпуска автомобиля". Олжас Бектенов

По его словам, предлагается установление следующих понижающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства:

для авто с годом выпуска от 10 до 20 лет – 0,7 ;

; для авто с годом выпуска свыше 20 лет – 0,5.

"На сегодняшний день подходы по данному вопросу прорабатываются. После принятия окончательного решения по предлагаемым подходам они найдут отражение в проекте нового Налогового кодекса". Олжас Бектенов

О том, что в правительстве Казахстана готовят изменения по налогу на транспорт, стало известно 7 марта 2024 года. Об этом рассказал заместитель министра финансов Ержан Биржанов.