Общество

Цены на продукты начали жестко контролировать в Алматы

Фото: unsplash
В Алматы по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова усилили контроль за ценами на социально значимые продукты питания. Проводимый мониторинг направлен на сдерживание роста цен, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 апреля 2026 года заявили в пресс-службе акимата южной столицы:

"С 16 апреля системный контроль ведется на оптовом рынке "Барыс-4" с участием профильных госорганов. Основная задача – не допустить необоснованного подорожания и обеспечить соблюдение предельной торговой надбавки (не более 15%). Особое внимание уделяется прозрачности ценообразования, сокращению посредников и наличию корректных ценников. С предпринимателями проводится разъяснительная работа".

В случае выявления нарушений, как подчеркнули власти мегаполиса, будут приняты меры в соответствии с законодательством. Ситуация находится на постоянном контроле.

Ранее жителям Алматы назвали места, где можно купить продукты по сниженным ценам.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
