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Неделя "Өнегелі ұрпақ" в Шымкенте в рамках акции "Таза Қазақстан" началась с посещения 100-летнего ветерана

Акция &quot;Таза Қазақстан&quot; началась с посещения 100-летнего ветерана, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:22 Фото: акимат города Шымкент
Собравшиеся в парке имени Абая активисты стали свидетелями совместной работы дедушек и их внуков в рамках акции "Ұрпақтар сабақтастығы" – "Преемственность поколений".

В мероприятии, организованном с целью популяризации уважительного отношения к старшему поколению, преемственности и формирования у подрастающего поколения чувства сострадания, заботы о природе, окружающей среде, приняли участие ряд государственных и общественных деятелей города, члены Совета ветеранов.

Позже заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек во главе группы активистов, студенческой молодежи и волонтеров посетил дом ветерана Великой Отечественной войны Нины Мосуновой. Молодые люди навели порядок во дворе и саду частного дома, взрыхлили почву вокруг деревьев, покрасили забор.


Акция "Таза Қазақстан" началась с посещения 100-летнего ветерана, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:22

Фото: акимат города Шымкента


Напомним, сегодня в Шымкенте осталось всего два ветерана войны. Одна из них – Нина Мосунова. В этом году ей исполнилось 100 лет. Она пошла добровольцем в армию в 1942 году. Под Можайском пулеметчица Нина Мосунова громила врага вместе с остальными бойцами Красной армии. А после войны работала кассиром, библиотекарем, секретарем-машинисткой. В настоящее время у нее есть два внука и пять правнуков.

"Наш долг – ценить подвиг ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые подарили нам мирную жизнь. Мы – народ, который чтит своих ветеранов и уважает старших. Теперь наш долг – при жизни максимально заботиться об этих людях и не жалеть своих сил в этом благородном деле. Благодарим вас за Великую Победу и сегодняшние мирные дни". Заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек


Акция "Таза Қазақстан" началась с посещения 100-летнего ветерана, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:22

Фото: акимат города Шымкента


Бабушка Нина живет в доме в центре города под опекой внука. Она поблагодарила собравшуюся молодежь и проронила слезу от переполнявших ее чувств.

"За Родину, за победу на фронте, за мирную жизнь – в огонь и в воду. Но пусть в нашей стране будет только мир", – пожелала всем счастья ветеран Великой Отечественной.


Акция "Таза Қазақстан" началась с посещения 100-летнего ветерана, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:22

Фото: акимат города Шымкента


Инициативу поддержали и горожане, которые убирали в своих дворах и на улице возле домов. Так, по улице Казыбек би, №6 в Аль-Фарабийском районе Шымкента в уборке территории приняли участие жители – пожилые и молодые люди, а также там было задействовано более 10 единиц техники и около 200 сотрудников коммунальных служб города.

Убирали траву, которую скоро выжжет солнце и она станет пожароопасной, вывозили мусор, белили деревья. Аксакалы особо отметили, что такое доброе дело состоялось накануне дня Великой Победы.


Акция "Таза Қазақстан" началась с посещения 100-летнего ветерана, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:22

Фото: акимат города Шымкента


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