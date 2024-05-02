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Неделя "Өнегелі ұрпақ" проходит в Шымкенте в рамках экологической акции "Таза Қазақстан"

Проходит в Шымкенте в рамках экологической акции &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 17:15 Фото: акимат города Шымкент
В Шымкенте в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" проходит неделя "Өнегелі ұрпақ". В течение недели организуется множество мероприятий.

В рамках проекта "Моя школа" старшеклассники сажают деревья и цветы во дворе школы, убирают школьный двор, то есть акция "Аллея выпускников" является доброй традицией во всех учебных заведениях города в рамках недели "Өнегелі ұрпақ".


Проходит в Шымкенте в рамках экологической акции "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 17:15

Фото: акимат города Шымкент


Это не только общественная работа, но и вклад учащихся в благоустройство и улучшении родной школы, родного города. Кроме того, в рамках недели "Өнегелі ұрпақ" школьники убирают дворы ветеранов и пожилых людей в городе.

Акция учит школьников экологической культуре, бережному отношению к природе, трудолюбию, озеленению окружающей среды.


Проходит в Шымкенте в рамках экологической акции "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 17:15

Фото: акимат города Шымкента


Отметим, что в Шымкенте в рамках недели "Өнегелі ұрпақ" продолжается посещение домов одиноко проживающих пенсионеров и ветеранов. Проявляя к ним уважение и заботу, волонтеры ведут работы по уборке дворов, вывозу мусора, побелке деревьев.


Проходит в Шымкенте в рамках экологической акции "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 17:15

Фото: акимат города Шымкента


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