Неделя "Өнегелі ұрпақ" проходит в Шымкенте в рамках экологической акции "Таза Қазақстан"
В рамках проекта "Моя школа" старшеклассники сажают деревья и цветы во дворе школы, убирают школьный двор, то есть акция "Аллея выпускников" является доброй традицией во всех учебных заведениях города в рамках недели "Өнегелі ұрпақ".
Фото: акимат города Шымкент
Это не только общественная работа, но и вклад учащихся в
благоустройство и улучшении родной школы, родного города. Кроме того, в рамках
недели "Өнегелі ұрпақ"
школьники убирают дворы ветеранов и пожилых людей в городе.
Акция учит школьников экологической культуре, бережному отношению к природе, трудолюбию, озеленению окружающей среды.
Фото: акимат города Шымкента
Отметим, что в Шымкенте в рамках недели "Өнегелі ұрпақ" продолжается посещение домов одиноко проживающих пенсионеров и ветеранов. Проявляя к ним уважение и заботу, волонтеры ведут работы по уборке дворов, вывозу мусора, побелке деревьев.
Фото: акимат города Шымкента