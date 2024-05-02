Неделя "Өнегелі ұрпақ" проходит в Шымкенте в рамках экологической акции "Таза Қазақстан"

В Шымкенте в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" проходит неделя "Өнегелі ұрпақ". В течение недели организуется множество мероприятий.

В рамках проекта "Моя школа" старшеклассники сажают деревья и цветы во дворе школы, убирают школьный двор, то есть акция "Аллея выпускников" является доброй традицией во всех учебных заведениях города в рамках недели "Өнегелі ұрпақ".





Фото: акимат города Шымкент





Это не только общественная работа, но и вклад учащихся в благоустройство и улучшении родной школы, родного города. Кроме того, в рамках недели "Өнегелі ұрпақ" школьники убирают дворы ветеранов и пожилых людей в городе.



Акция учит школьников экологической культуре, бережному отношению к природе, трудолюбию, озеленению окружающей среды.





Фото: акимат города Шымкента





Отметим, что в Шымкенте в рамках недели "Өнегелі ұрпақ" продолжается посещение домов одиноко проживающих пенсионеров и ветеранов. Проявляя к ним уважение и заботу, волонтеры ведут работы по уборке дворов, вывозу мусора, побелке деревьев.





Фото: акимат города Шымкента



