В Шымкенте продолжается республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан"

Особую поддержку данной акции оказали жители Шымкента, которые активно начали работу.

В рамках первой недели экологической акции "Таза өлке" горожане, общественники, работники организаций и предприятий проводят работы по уборке прилегающих территорий и дворов, озеленению, уходу за деревьями.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

А сегодня в Шымкенте прошло общегородское мероприятие по уборке #TazaShym. В ходе мероприятия были проведены работы по уборке во всех районах и на территориях населенных пунктов.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Один из них проводился на территории Абайского района. В акции приняли участие более 500 жителей и около 20 ед. техники прилегающих микрорайонов "Шымсити", "Туран", "Асар" и других, которые провели работы по уборке и благоустройству дворов, подземных и надземных пешеходных дорожек, остановок, а также по проспекту Байдибек би и шоссе А2.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В мероприятии приняли участие ветеран труда, член Комиссии по делам семей и женщин О. Тажибаева, директор школы №90 А. Орынбаев, активист Г. Кудайберген, ветераны, представители молодежи и другие активисты и известные граждане.