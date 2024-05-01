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В рамках акции "Таза Қазақстан", прошедшей 1 мая в Актобе, посадили саженцы и убрали в парках

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 16:13 Фото: акимат Актобе
В День единства народа Казахстана в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" и недели "Өнегелі ұрпақ" прошли субботники, сообщает Zakon.kz.

В этот день в Актобе и в районах области вокруг памятников героям и известным историческим личностям, у мемориала Вечного огня, вокруг "Братской могилы", у социально-культурных объектов, медицинских центров и Центрального стадиона очистили от мусора территории, посадили саженцы разных пород и побелили деревья. В акции приняли участие жители области, депутаты, представители молодежных организаций, предприятий, профсоюзов.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 16:13

Фото: акимат Актобе

В парке "Достык" работали сотрудники областного управления внутренней политики, учреждений "Қоғамдық келісім", "Рухани жаңғыру", представители этнокультурных объединений. Многие пришли на субботник с детьми. Мужчины собирали в парке опавшие листья и сухую траву, а женщины белили деревья, красили урны и подметали тротуарные дорожки.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 16:13

Фото: акимат Актобе

Член молодежного крыла центра "Вайнах" Ахмед Межидов в прошлую субботу участвовал в экологической акции вместе с отцом. В этот раз ученик 8 класса школы №3 пришел сам. Подросток уверен, что школьники должны перенимать тягу к труду у старших поколений, помогать им поддерживать чистоту в общем доме.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 16:13

Фото: акимат Актобе

Часть участников субботника отправилась к труженице тыла Любовь Савельевой, чтобы поздравить с праздником и убраться в ее квартире.


Также в микрорайоне "Болашак" бойцы отряда "Жасыл ел", студенты молодежной организации "Жас IVENT" и члены областного совета ветеранов высадили более трехсот тополей.

По словам заместителя председателя организации "Жасыл ел" Артура Азиева, в апреле к работе в отрядах приступили 40 человек. Со 2 мая 250 студентов и молодых людей с активной гражданской позицией будут благоустраивать жилые массивы.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 16:13

Фото: акимат Актобе

"Бойцы "Жасыл ел" займутся озеленением городских улиц. Многие из них работают в лесхозе, где их учат ухаживать за саженцами", – рассказал Артур, добавив, что дальнейшим уходом и поливом посаженных деревьев займутся коммунальные службы города.


Члены областного совета ветеранов во главе с председателем Сериком Шангутовым поделились с молодежью опытом посадки саженцев и объяснили важность озеленения сел и городов.

Хромтаучане в рамках недели "Өнегелі ұрпақ" экологической акции благоустроили и привели в порядок двор дома, где живет единственный в нашем регионе ветеран Великой Отечественной войны Василий Грецкий. В этом мероприятии приняли участие депутаты районного маслихата, общественная организация "Қаһарман" и более 30 активных молодых людей.


Василий Грецкий был призван на войну в 1942 году из Алматы. После полугодовой военной подготовки в 1943 году его отправили на фронт из алматинского гарнизона. Воевал в кавалерийском корпусе на украинском и белорусском фронтах. Победу встретил в госпитале Ельциха в 75 км от Берлина.

Мероприятия в рамках праздника прошли на "Волчьем водопаде" в Каргалинском районе. Молодые люди устроили там флешмоб "Біз таза Қазақстан үшін!", призывая всех присоединиться к очистке туристической зоны от мусора. Каждый внес свой вклад в процветание родной земли.

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