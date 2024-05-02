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Шымкентцев сплотила акция "Таза Қазақстан"

акция в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 19:41 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" проходит неделя "Өнегелі ұрпақ". В течение недели организуется множество мероприятий, которые проходят под эгидой преемственности поколений, сообщает Zakon.kz.

2 мая в рамках недели "Өнегелі ұрпақ" в было проведено множество мероприятий. Во всех районах города молодежь и волонтеры посещали дома одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, дома престарелых людей и ветеранов.

акция в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 19:41

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и аким Аль-Фарабийского района Рашид Мынбаев также приняли участие в уборке территории возле многоэтажных домов на пересечении проспекта Республики и улицы Ш.Калдаякова. Вместе с представителями старшего поколения, представителями общественности, студентами, активной молодежью и волонтерами, они красили скамейки и бордюры, убирали мусор, работали граблями.

акция в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 19:41

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Кроме этого, аким Шымкента принял участие в акции по уборке реки "Қошқар ата", где также убирали мусор и благоустроили прилегающие территории.

Аким Шымкента выразил благодарность старейшинам города и молодежи, которые принимали участие в акции.

"Спасибо, что вы помогаете сделать наш город чище и лучше, спасибо, что присоединились к акции". Габит Сыздыкбеков

В свою очередь аксакалы отметили, что это очень нужное дело, надо не только помогать очищать город, но и быть образцом для подражания для подрастающего поколения.

акция в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 19:41

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Отмечается, что в рамках недели "Өнегелі ұрпақ" молодежь Шымкента посещала дома одиноко проживающих пенсионеров и ветеранов, проводили уборку в домах, проявляли заботу о стариках. Также, акция проходила в образовательных учреждениях, в отдаленных жилых массивах и микрорайонах города и во многих других местах.

В рамках недели "Өнегелі ұрпақ" забота о старшем поколении будет продолжаться добрыми делами.

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