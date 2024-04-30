Заморозки и дождь со снегом прогнозируют на 1 мая в ряде областей Казахстана

В 16 областях Казахстана на 1 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный ночью на юге области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на западе, севере области временами 23 м/с. В Костанае ожидается ветер западный, юго-западный днем 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный в северной половине, в горных районах области порывы 17-22, в районе Алакольских озер 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 17-22 м/с.

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер северо-восточный ночью порывы 15-18 м/с

В Карагандинской области ожидается ветер северный, северо-западный с переходом на западный порывы 15-20, на юге, востоке области временами 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер северный, северо-западный с переходом на западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный ночью на большей части, днем в центре области 15-20 м/с. В центре, на юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северный ночью 15-20 м/с. Высокая пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на севере, востоке области сильный дождь, днем дождь, на севере, востоке области осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом в снег).

На севере Мангистауской области ожидается гроза. На севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на западе, юге, востоке области, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.



Днем в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, западе области гроза. Ветер северо-западный ночью на юге, западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, западе, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается дождь, гроза. Ветер северо-западный днем 15-20, порывы 25 м/с. Ночью ожидаются заморозки -1-3.



Днем на востоке, юге Абайской области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.



В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Утром и днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается ветер юго-западный с переходом на севере-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается ветер юго-западный с переходом на севере-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, в центре порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный днем порывы 18 м/с.



Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 24-29 м/с. В Алматы днем временами ожидается гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем временами ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке Улытауской области ожидаются осадки дождь с переходом в снег, на севере области заморозки -2.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде на праздничный день 1 мая в Астане, Алматы и Шымкенте.