Дождь с грозой обещают жителям Астаны, Алматы и Шымкента

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз на 3-5 мая 2024 года по трем крупным городам: Астане, Алматы и Шымкенту, сообщает Zakon.kz.

Астана

3 мая: переменная облачность, ночью возможны дождь и снег. Днем – дождь. Ночью и утром прогнозируется туман. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 13-15 тепла.

4 мая: переменная облачность, ночью – дождь. Ветер западный, юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов, днем – 17-19 тепла.

5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 3-5, днем – 8-10 тепла.

Алматы

3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 9-11, днем – 23-25 тепла.

4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 13-15, днем – 23-25 тепла.

5 мая: переменная облачность, днем прогнозируют дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 13-15, днем – 23-25 тепла.

Шымкент

3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью –11-13, днем – 27-29 тепла.

4 мая: переменная облачность, временами возможны дождь и гроза. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 13-15, днем – 22-24 тепла.

5 мая: переменная облачность, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 13-15, днем – 18-20 тепла.

Ранее синоптики уже сообщали, что май 2024 года в Казахстане начнется с непогоды. С подробным прогнозом погоды на последний месяц весны можно ознакомиться по ссылке.