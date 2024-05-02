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Дождь с грозой обещают жителям Астаны, Алматы и Шымкента

Дождь с грозой обещают жителям Астаны, Алматы и Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз на 3-5 мая 2024 года по трем крупным городам: Астане, Алматы и Шымкенту, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 3 мая: переменная облачность, ночью возможны дождь и снег. Днем – дождь. Ночью и утром прогнозируется туман. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 13-15 тепла.
  • 4 мая: переменная облачность, ночью – дождь. Ветер западный, юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов, днем – 17-19 тепла.
  • 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 3-5, днем – 8-10 тепла.

Алматы

  • 3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 9-11, днем – 23-25 тепла.
  • 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 13-15, днем – 23-25 тепла.
  • 5 мая: переменная облачность, днем прогнозируют дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 13-15, днем – 23-25 тепла.

Шымкент

  • 3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью –11-13, днем – 27-29 тепла.
  • 4 мая: переменная облачность, временами возможны дождь и гроза. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 13-15, днем – 22-24 тепла.
  • 5 мая: переменная облачность, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 13-15, днем – 18-20 тепла.

Ранее синоптики уже сообщали, что май 2024 года в Казахстане начнется с непогоды. С подробным прогнозом погоды на последний месяц весны можно ознакомиться по ссылке.

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