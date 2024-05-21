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Туман, высокая пожарная опасность, шквал и гроза ожидаются в ряде областей РК

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 20:06 Фото: pixabay
В 13 областях Казахстана на 22 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем гроза.

Ночью на севере, днем на западе, севере, востоке Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в северной половине Костанайской области гроза, град. Ночью на юге области туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах, днем на юге, в горных районах Жамбылской области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Таразе днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На востоке Карагандинской области юго-западный, западный ветер, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области, в  Актау туман.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области гроза. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер юго-западный на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный днем, порывы 15 м/с.

На северо-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере Западно-Казахстанской области гроза. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем гроза.

Ночью на востоке, днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области гроза. Днем на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью, на востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске днем гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем, 15-20, порывы 23 м/с.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте во второй половине дня гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На востоке Павлодарской области ветер юго-западный, 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какая погода ожидает жителей Казахстана в ближайшие трое суток – с 21 по 23 мая 2024 года.

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Казгидромет Казахстан 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
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