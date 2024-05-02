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Какие улицы перекроют в Астане на две недели

ремонт дороги в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 22:35 Фото: Zakon.kz
3 по 18 мая в Астане будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Кунаева (мост над круглой площадью), сообщает Zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра и на пересечении Иманова-Республики.

Также, планируется проведение ремонта покрытия на пересечении улиц А. Иманова – Республики. Перекресток будет перекрыт частично с 7 по 9 мая текущего года.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Отметим, что 30 апреля по 6 мая текущего года в Астане частично перекрыт участок улицы Игилик от улицы Жанажол до улицы Тайбурыл.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал, когда жителям столицы ждать повышения тарифа на проезд в общественном транспорт.

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