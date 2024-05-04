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Проблему с освещением в Усть-Каменогорске решат до конца года

Проблему с освещением в Усть-Каменогорске решат до конца года, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:36 Фото: пресс-центр ВКО
От жителей областного центра регулярно поступают нарекания по поводу работы уличного освещения.

Напомним, модернизация системы уличного освещения в Усть-Каменогорске началась несколько лет назад. Предполагалось заменить 16 тыс. устаревших светильников на светодиодные с возможностью плавного регулирования светового потока. Для этих целей был введен в строй единый диспетчерский центр по автоматизированному управлению системой уличного освещения. После завершения всех работ ожидалась экономия электроэнергии до 60%.


Проблему с освещением в Усть-Каменогорске решат до конца года, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:36

Фото: пресс-центр ВКО

По словам руководителя рабочей группы по модернизации систем уличного освещения Рината Бутажанова, на данный момент заменены 11 583 светильника, произведен монтаж 212 км кабеля СИП и 211 шкафов управления наружным освещением. 

Однако вновь установленные светильники быстро выходят из строя либо вовсе не горят. Всего в городе около двух тысяч неработающих светильников, из них линейно – порядка 1400, точечно – порядка 600. 

"Среди причин негорения светильников много факторов – износ сетей, погодные условия, некачественный монтаж как при строительстве, так и модернизации сетей. Проект еще не закончен. Если компания Everlight Electronics Co выполнит свои обязательства, недочеты будут устранены. Сейчас субподрядная организация Digital Security в усиленном режиме проводит восстановительные работы. В целом, проект по модернизации систем уличного освещения в Усть-Каменогорске планируем завершить до конца 2024 года". Ринат Бутажанов


Проблему с освещением в Усть-Каменогорске решат до конца года, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:36

Фото: пресс-центр ВКО


На некоторых улицах областного центра освещение уже восстановлено. Полностью работы планируется завершить к середине июня.

"Уже заменили 461 светильник как на центральных улицах города, так и в частном секторе. Специалисты компании в круглосуточном режиме обслуживают системы уличного освещения по заявкам жителей города. Также занимаются восстановительными работами по воздушным и подземным линиям. Уже заменили более пяти километров кабеля СИП, восстановили работу восьми шкафов управления наружным освещением".  Руководитель ТОО "Digital Security" Данияр Ауеспаев

Сейчас решается вопрос по демонтажу старых шкафов управления наружным освещением, рассматривается вопрос по отключению сторонних подключений к сетям уличного освещения. Проводятся работы по ремонту и восстановлению кабельных линий.


Проблему с освещением в Усть-Каменогорске решат до конца года, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:36

Фото: пресс-центр ВКО

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