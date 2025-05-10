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События

Засуху в мае ожидают в нескольких областях Казахстана

засуха в мае, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 14:52 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" 10 мая 2025 года выступили с заявлением. По данным специалистов, в десяти регионах Казахстана ожидается атмосферная засуха, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении, умеренную засуху в мае 2025 года прогнозируют:

  • в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах и частично в окрестности городе Аркалык;
  • в Западно-Казахстанской области в Теректинском, Казталовском, Жаныбекском, Жангалинском, Акжаикском и Бокейординском районах;
  • в Атырауской области в Курмангазинском районе;
  • в Мангистауской области в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах;
  • в Карагандинской области в Актогайском и Шетском районах;
  • в Абайской области в Аягозском районе;
  • в Алматинской области в Балхашском районе;
  • в Жамбылской области в Мойынкумском районе;
  • в Туркестанской области в Сузакском районе;
  • в Кызылординской области в Аральском, Казалинском и Кармакшинском районах.

В Актюбинской области в Кобдинском районе и в окрестностях Актобе прогнозируются умеренно влажные условия.

"На остальной территории страны условия увлажнения будут близкими к норме", – заключили в гидрометцентре.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на май 2025 года.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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