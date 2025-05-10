Засуху в мае ожидают в нескольких областях Казахстана

Синоптики РГП "Казгидромет" 10 мая 2025 года выступили с заявлением. По данным специалистов, в десяти регионах Казахстана ожидается атмосферная засуха, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении, умеренную засуху в мае 2025 года прогнозируют:

в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах и частично в окрестности городе Аркалык;

в Амангельдинском, Джангельдинском районах и частично в окрестности городе Аркалык; в Западно-Казахстанской области в Теректинском, Казталовском, Жаныбекском, Жангалинском, Акжаикском и Бокейординском районах;

в Теректинском, Казталовском, Жаныбекском, Жангалинском, Акжаикском и Бокейординском районах; в Атырауской области в Курмангазинском районе;

в Курмангазинском районе; в Мангистауской области в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах;

в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах; в Карагандинской области в Актогайском и Шетском районах;

в Актогайском и Шетском районах; в Абайской области в Аягозском районе;

в Аягозском районе; в Алматинской области в Балхашском районе;

в Балхашском районе; в Жамбылской области в Мойынкумском районе;

в Мойынкумском районе; в Туркестанской области в Сузакском районе;

в Сузакском районе; в Кызылординской области в Аральском, Казалинском и Кармакшинском районах.

В Актюбинской области в Кобдинском районе и в окрестностях Актобе прогнозируются умеренно влажные условия.

"На остальной территории страны условия увлажнения будут близкими к норме", – заключили в гидрометцентре.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на май 2025 года.