Засуху в мае ожидают в нескольких областях Казахстана
Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" 10 мая 2025 года выступили с заявлением. По данным специалистов, в десяти регионах Казахстана ожидается атмосферная засуха, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в распространяемом сообщении, умеренную засуху в мае 2025 года прогнозируют:
- в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах и частично в окрестности городе Аркалык;
- в Западно-Казахстанской области в Теректинском, Казталовском, Жаныбекском, Жангалинском, Акжаикском и Бокейординском районах;
- в Атырауской области в Курмангазинском районе;
- в Мангистауской области в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах;
- в Карагандинской области в Актогайском и Шетском районах;
- в Абайской области в Аягозском районе;
- в Алматинской области в Балхашском районе;
- в Жамбылской области в Мойынкумском районе;
- в Туркестанской области в Сузакском районе;
- в Кызылординской области в Аральском, Казалинском и Кармакшинском районах.
В Актюбинской области в Кобдинском районе и в окрестностях Актобе прогнозируются умеренно влажные условия.
"На остальной территории страны условия увлажнения будут близкими к норме", – заключили в гидрометцентре.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на май 2025 года.
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