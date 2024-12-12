#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
516.93
542.52
4.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
516.93
542.52
4.98
Общество

Возврат активов: 1,2 млрд тенге направили на строительство школы в Улытауской области

Строительство, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 08:11 Фото: пресс-служба правительства РК
Правительство направило свыше 1,2 млрд тенге возвращенных активов на строительство новой школы в Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, принято решение о выделении более 1,2 млрд тенге на строительство школы на 80 мест на станции Манадырь Жанааркинского района.

"Действующая школа является единственным образовательным учреждением в этой местности", – говорится в сообщении.

Здание было построено в 1981 году, в 2000-х годах добавлена пристройка. На сегодняшний день школа значительно перегружена: при проектной мощности на 60 мест здесь обучаются 123 ученика. В школе отсутствуют лабораторные кабинеты по химии, биологии, физике и географии, спортивный зал, мастерская, кабинеты для труда.

Строительство, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 08:11

Фото: пресс-служба правительства РК

Начало строительства планируется в первом квартале 2025 года.

"Реализация проекта позволит увеличить количество ученических мест и создаст необходимые комфортные условия для обучения детей в соответствии с современными образовательными требованиями".Пресс-служба правительства РК

Также за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов для воспитанников школы-интерната-колледжа города Шымкента построят общежитие на 300 мест.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
"Астана" против "Челси": какие улицы перекроют в Алматы
Общество
08:51, Сегодня
"Астана" против "Челси": какие улицы перекроют в Алматы
Колесо обозрения в Астане показывает фото столичных коммунальщиков
Общество
08:28, Сегодня
Колесо обозрения в Астане показывает фото столичных коммунальщиков
На три новых светофора больше станет в Семее
Общество
07:47, Сегодня
На три новых светофора больше станет в Семее
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: