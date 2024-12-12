Возврат активов: 1,2 млрд тенге направили на строительство школы в Улытауской области

Правительство направило свыше 1,2 млрд тенге возвращенных активов на строительство новой школы в Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, принято решение о выделении более 1,2 млрд тенге на строительство школы на 80 мест на станции Манадырь Жанааркинского района.

"Действующая школа является единственным образовательным учреждением в этой местности", – говорится в сообщении.

Здание было построено в 1981 году, в 2000-х годах добавлена пристройка. На сегодняшний день школа значительно перегружена: при проектной мощности на 60 мест здесь обучаются 123 ученика. В школе отсутствуют лабораторные кабинеты по химии, биологии, физике и географии, спортивный зал, мастерская, кабинеты для труда.

Фото: пресс-служба правительства РК

Начало строительства планируется в первом квартале 2025 года.

"Реализация проекта позволит увеличить количество ученических мест и создаст необходимые комфортные условия для обучения детей в соответствии с современными образовательными требованиями". Пресс-служба правительства РК

Также за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов для воспитанников школы-интерната-колледжа города Шымкента построят общежитие на 300 мест.