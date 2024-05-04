В Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия 5 мая
Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются 5 мая лишь в одном городе Казахстана – Актобе, передает Zakon.kz.
Метеорологические условия в Актобе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
- Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики рассказали о погоде на 5 мая. Согласно прогнозу, по стране ожидаются заморозки до -6, гроза и туман.
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