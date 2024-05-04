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В Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия 5 мая

Синоптики прогнозируют в Актобе неблагоприятные метеоусловия 2 мая, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 02:15 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются 5 мая лишь в одном городе Казахстана – Актобе, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в Актобе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 5 мая. Согласно прогнозу, по стране ожидаются заморозки до -6, гроза и туман.

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