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Синоптики прогнозируют в Атырау неблагоприятные метеоусловия 2 мая

Синоптики прогнозируют в Атырау неблагоприятные метеоусловия 2 мая, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 02:21 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются 2 мая лишь в одном городе Казахстана – в Атырау, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в Атырау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 2 мая. Согласно прогнозу, по стране ожидаются дожди, град, усиление ветра и пыльные бури в юго-западных регионах.

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