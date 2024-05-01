Синоптики прогнозируют в Атырау неблагоприятные метеоусловия 2 мая

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В РГП "Казгидромет" сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются 2 мая лишь в одном городе Казахстана – в Атырау, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в Атырау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее синоптики рассказали о погоде на 2 мая. Согласно прогнозу, по стране ожидаются дожди, град, усиление ветра и пыльные бури в юго-западных регионах. Читайте также Международный фестиваль шаров отменили в Казахстане из-за этического аспекта

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