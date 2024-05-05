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Международный день сайгаков отмечают 5 мая

международный день сайгаков отмечают 5 мая, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 18:52 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
5 мая, в Международный день сайгаков, казахстанцев призвали заботиться о природе и сохранять популяцию животных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, за последние десятилетия ареал сайгака сократился. Отмечается, что на сегодняшний день более 98% общемировой популяции сайгаков находится в Казахстане, и благодаря прирдоохранным мерам государства ее численность растет.

"Защита и сохранение животных это большая ответственность, поэтому мы призываем вас заботиться о природе!" – призвали в ведомстве

Президент Казахстана во время визита в Костанайскую область заявил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.

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