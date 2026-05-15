15 мая празднуется Международный день семьи

Международный день семьи отмечают во всем мире 15 мая, сообщает Zakon.kz.

Этот памятный день был установлен 15 мая 1993 года решением Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал Qazaqstan. Его главной целью стала пропаганда семейных ценностей и укрепление института семьи.

В Казахстане внесены изменения в Положение о патронатном воспитании. Уточняется, что опека или попечительство в форме патроната устанавливается над несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе находящимися в организации образования, медицинской или другой организации.