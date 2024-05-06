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Из Астаны в Павлодар отправился Поезд Победы

Из Астаны в Павлодар отправился &quot;Поезд Победы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 08:37 Фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
В АО "Пассажирские перевозки" сообщили, что в преддверии 9 мая из Астаны в Павлодар отправился в путь специально оформленный к празднованию победы в ВОВ электропоезд, сообщает Zakon.kz.

По информации АО, тематический поезд посвящен подвигу народа в тяжелые годы войны.

"Состав оформлен изображениями национальной ленты Победы и фотографиями Героев войны Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Касыма Кайсенова, Талгата Бегельдинова и других, кто самоотверженно защищал Родину. В честь праздника лацканы пиджаков проводников украсила казахстанская лента Победы. Первые пассажиры с удовольствием фотографировались на фоне Поезда Победы", – говорится в сообщении АО.


Акция проводится ежегодно.

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