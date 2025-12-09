Хорошую новость объявили казахстанцам по местам в поездах на новогодние праздники

Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки" сегодня, 9 декабря 2025 года, обратилась к казахстанцам с хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

Нацперевозчик объявил, что обеспечит дополнительные места в поездах для пассажиров в новогодние праздники:

"Для обеспечения повышенного спроса пассажиров Национальный перевозчик запускает дополнительные поезда в зимний период. Эти поезда позволят перевезти порядка 23 тыс. пассажиров ".

Уточняется, что дополнительные рейсы будут организованы по направлениям:

№201/202 "Алматы-2 – Астана-1"

Отправление из Алматы: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2025 года и 2, 4 января 2026 года.

Отправление из Астаны: 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря 2025 года, а также 3 и 5 января 2026 года.

№203/204 "Астана Нурлы жол – Шымкент"

Отправление из Астаны: 20, 23, 26, 29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.

Отправление из Шымкента: 22, 25, 28, 30 декабря 2025 года и 4 января 2026 года.

№257/258 "Актобе – Астана Нурлы жол"

Отправление из Актобе: 20, 23, 26, 29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.

Отправление из Астаны: 22, 24, 28, 30 декабря 2025 года и 4 января 2026 года.

"Составы будут включать стандартные купейные и плацкартные вагоны. Помимо этого, по востребованным направлениям в составы действующих поездов предусмотрено включение 584 дополнительных прицепок, что обеспечит свыше 30 тыс. дополнительных мест ". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Продажа билетов доступна на официальном сайте https://bilet.railways.kz/. Национальный перевозчик рекомендует пассажирам планировать поездки заранее и приобретать билеты заблаговременно, так как даты новогоднего периода традиционно пользуются высоким спросом.

Если в момент покупки билеты отсутствуют, пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой "Лист ожидания". Она позволяет получить место при его появлении – система автоматически уведомит пассажира через личный кабинет или SMS. Услуга доступна через сайт и билетные кассы, оформляется не ранее чем за 7 дней и не позднее чем за 2 часа до отправления поезда.

Подробную информацию можно получить по номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте https://tablo-railways.kz/ru/.

Материал по теме Какие правонарушения происходят в поездах Казахстана

3 декабря 2025 года стало известно, что поезд свяжет Астану и российский Омск. Подробнее об этом – по ссылке.