Мехбригады приступили к ликвидации последствий паводка в Петропавловске

11 районов Северо-Казахстанской области приехали помогать в ликвидации последствий ЧС в Петропавловск. Мехбригады распределили по затопленным микрорайонам: Кожевенный, Заречный и Подгора.

Создан оперативный штаб, передает Qazaqstan Media.

11 акиматов районов сформировали мехбригады и направили их в Петропавловск и Кызылжарский район.



"Районы сформировали по пять мехбригад и предоставили восемь единиц техники: пять самосвалов, два погрузчика, экскаватор-погрузчик. Работу мехбригад на местах возглавляют курирующие заместители акимов районов". Руководитель управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области Владислав Лукин





Фото: акимат СКО





Работники из районов занимаются выкачкой воды с домов, придворовых территорий, разбором завалов, вывозом мусора. Сформировали строительные бригады и в Петропавловске. Они также работают в Подгоре.





Фото: акимат СКО





"У нас три основных микрорайона, которые затопило. В Подгоре самое большое подтопление – 1380 домов. Два района были защищены дамбами, через которые произошел перелив. В ликвидации последствий от наводнения задействованы около 700 человек. Все районы поделены на участки. Подгора поделена на пять, ее зона подтопления самая большая". Аким города Петропавловска Серик Мухамедиев





Фото: акимат СКО





На сегодня имеется 228 единиц техники. 50 из них задействованы в ремонте и очистке дорог от последствий паводка, а остальные – в ремонте и разборе завалов разрушенных домов, а также вывозе мусора.





Фото: акимат СКО



