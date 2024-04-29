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В Петропавловске из ушедшего под воду района продолжают эвакуировать животных

В Петропавловске из затопленного района продолжают эвакуировать животных , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 22:28 Фото: МЧС РК
Кадры спасения домашних животных из затопленного микрорайона Подгора в Петропавловске 29 апреля опубликовал МЧС Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, спасатели ДЧС СКО проводят рейды в микрорайоне Подгора.

"Спасают и оказывают помощь домашним животным, находящимся в подтопленных домах", – говорится в сообщении.


Отмечается, что волонтеры оставляют еду животным, находящимся в домах, к которым нельзя подобраться. 

Ранее, 25 апреля, кадры спасения жителей Уральска из затопленных домов опубликовала полиция

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